Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: El bombası ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: El bombası ele geçirildi

Malatya\'da silah kaçakçılarına operasyon: El bombası ele geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılarına ait 1 adet pompalı tüfek, 10 adet fişek ve 1 adet el bombası ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

14.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda el bombası ele geçirildi.

Malatya'nın, Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda1 adet pompalı tüfek ile 10 adet fişek, 1 adet ise el bombası ele geçirildi.

Olayda, Y.G., A.G. ve İ.U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: El bombası ele geçirildi - Son Dakika

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