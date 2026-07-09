Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Malatya\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
09.07.2026 22:37
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Malatya'da husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Atakan Gür hayatını kaybetti.

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Atakan Gür (25) B.Ş. ve H.C.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu göğsüne kurşun isabet eden Atakan Gür ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ile 2 tabanca ele geçirirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Polis, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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