Malatya\'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu E.H.C. ile A.M. bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.M. Aspuzu Caddesi üzerinde, E.H.C. ise olay yerinde sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Malatya'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların polise verdikleri ilk ifadelerinde, olayı M.E.Y. ile beraberindeki 2 kişinin gerçekleştirdiğini öne sürdükleri öğrenilirken, ekipler şüpheli olduğu değerlendirilen M.E.Y.'yi yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA