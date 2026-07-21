Malatya\'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı, İki Gözaltı

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ayağından vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Venk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.E. ve S.M. ile M.K. bölgede görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tüfekle açılan ateş sonucu M.K. sağ ayak topuğundan yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yol üzerindeki kan izlerini fark ederek inceleme başlattı. Yapılan çalışmada kan izlerinin hastaneye kendi imkanlarıyla giden M.K.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet bıçak, 1 adet dolu tüfek kartuşu, 4 adet boş kartuş ve bir çift terlik buldu.

Olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ş.E. ile S.M.'nin suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA