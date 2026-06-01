Malatya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

01.06.2026 19:39
Malatya'da 19 yaşındaki gence yönelik silahlı saldırının failleri yakalandı. 3 şüpheli gözaltında.

Malatya'da 19 yaşındaki gencin yaralandığı, yoldan geçen bir minibüse de kurşun isabet ettiği silahlı saldırının failleri yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Sütçü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan kişiler tarafından takibe alınan B.A. (19), bir ticari taksiye bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan genç, içerisinde bulunduğu taksiyle hastaneye gitmek üzere yola devam etti.

Şüpheliler, yaralı gencin bulunduğu ticari taksiyi Zapcıoğlu Caddesi üzerinde de takip ederek yeniden ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen bir minibüse kurşun isabet etti. Minibüsün cam kenarında oturan bir kadının başını saçmalar sıyırarak geçerken, yaralı genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın yaşandığı 4 ayrı noktada inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şahısların E.U., S.C.K. ve M.M.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

