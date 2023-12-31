Malatya\'da Söğütlü Camii\'nin yıkım çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nde yıkım çalışmalarına başlanıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken, çok sayıda kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

Malatya'nın sembol yapılarından Söğütlü Camii de depremlerde nasibini alırken, yıkılmaması için yoğun bir çalışma yürütülen caminin ana taşıyıcı alanlarında burkulmaların tespit edilmesinin ardından bugün yıkım çalışmalarına başlanıldı. Camideki yıkım çalışmalarını takip eden bölge esnafı üzüntülerini belirterek, yıkılan caminin yerine daha güzelinin yapılacağına inandıklarını söyledi. - MALATYA