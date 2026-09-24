Malatya\'da sokak satıcıları operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, bin 299 hap ele geçirildi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 299 adet sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 ikamet, 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 299 adet sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Bir şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.