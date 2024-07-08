Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 7 Bin 916 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 bin 916 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 7 ikamet, 2 araç ile 10 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 7 bin 916 adet sentetik ecza maddesi, 33.20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 parça halinde 15.71 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 6,33 gram esrar maddesi, 0.96 gram kenevir tohumu ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA