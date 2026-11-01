Malatya\'da takip 112 bin 202 sentetik ecza hapı ortaya çıkardı, 5 zanlı tutuklandı

Malatya'da takip 112 bin 202 sentetik ecza hapı ortaya çıkardı, 5 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da narkotik ekiplerinin batı illerinden kente uyuşturucu getiren şahıslara yönelik takibi sonucu bir kamyonette 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında tespit edilen kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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