Malatya'da Takla Atan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

Malatya\'da Takla Atan Araçta İki Yaralı
07.06.2026 20:30
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 22 AV 939 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Takla Atan Araçta İki Yaralı - Son Dakika

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