Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken, Avrupa kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

ROMA HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A devi Roma, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcunun, Roma'nın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

GALATASARAY 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberlere göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için kapıyı 50 milyon eurodan açtı. Sarı-kırmızılıların, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymesi beklenen milli futbolcunun değerinin daha da artacağını düşündüğü ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyi planlamadığı ifade edildi.

ROMA'DAN TARİHİ HAMLE

İddialara göre Roma yönetimi de bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdı. İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın talep ettiği rakama yaklaşabilecek bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

EN DEĞERLİ SATIŞLARDAN BİRİ OLABİLİR

Transferin gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle yurt dışına transfer olan futbolcular arasına girecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu.