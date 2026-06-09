Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı - Son Dakika
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Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
09.06.2026 10:24
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Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs'ün kumarhanede çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Apar topar merkeze çekilen Altınörs'ün yerine, geçmişte Karlsruhe Başkonsolosluğu yapmış olan Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Banu Terzioğlu atandı.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, kumarhanede çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından acilen merkeze çekildi. Altınörs'ten boşalan kritik göreve ise Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Banu Terzioğlu atandı.

Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

FOTOĞRAFLAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye'nin Gürcistan'daki diplomatik temsilciliklerinden Batum Başkonsolosluğu'nda kriz yaşandı. Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs’ün bir kumarhanede çekilmiş fotoğrafları sosyal medya platformlarında dolaşıma sokuldu. Kısa sürede yayılan ve diplomatik çevrelerde büyük yankı uyandıran görüntülerin ardından Dışişleri Bakanlığı anında harekete geçti.

Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
Kumarhane skandalının ardından merkeze çekilen Adnan Altay Altınörs

BAKANLIK AFFETMEDİ: MERKEZE ALINDI

Görüntülerin ardından konunun üzerine hassasiyetle giden Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolos Altınörs'ü görevden alarak apar topar Ankara'ya, merkeze çekti. Deneyimli diplomatın yerine Batum Başkonsolosluğu görevine getirilecek isim ise gecikmeden belirlendi. Altınörs’ün yerine Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Banu Terzioğlu atandı.

Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
Batum Başkonsolosu olarak atanan Banu Terzioğlu

YENİ BAŞKONSOLOS BANU TERZİOĞLU KİMDİR?

Batum'un yeni Başkonsolosu olan 46 yaşındaki Banu Terzioğlu, diplomasi dünyasının başarılı ve tecrübeli isimlerinden biri olarak tanınıyor:

Eğitimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.

Kariyer Başlangıcı: Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki ilk görevine 2005 yılında adım attı.

Geçmiş Görevleri: Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde çeşitli kademelerde çalıştı.

Bakan Danışmanlığı ve Almanya Deneyimi: 2016-2019 yılları arasında Bakan Danışmanlığı görevini yürüten Terzioğlu, 2019 yılında Almanya’nın Karlsruhe kentine Başkonsolos olarak atandı.

Son Görevi: Başarılı diplomat, Batum'a atanmadan önce son olarak 2025 yılından bu yana Tiflis Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yapıyordu.

ERSİN TATAR'DAN ZİYARET

Göreve hızlı bir başlangıç yapan yeni Başkonsolos Banu Terzioğlu'na ilk tebrik ziyaretlerinden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Terzioğlu’nu makamında ziyaret eden Tatar, yeni Batum Başkonsolosu’na yeni görevinde başarılar diledi. Bölgedeki diplomatik çalışmaların aksamadan devam edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    daha diplomatlarımızı takip edemiyoruz.. 0 0 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN Erhan BOSTAN:
    kumar oynamak başka otelde kalmak başka kumar oynayan bağımlı borçlu kaldığında yapamayacağı şey yoktur iyi etmişler böyle görüntüler iyi oluyor 0 0 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    kıbrıs otellerinin çoğu kumarhane. ne diye oralara kampanya, teşvik, tur düzenlenir o halde. kumar oynamayan da oraya gidince merakından yine bakar ortama....kumpas ülkesiyiz... 0 0 Yanıtla
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