CHP Grup toplantısı öncesi TBMM önünde arbede! İki grup karşı karşıya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği iptal kararının ardından patlak veren yönetim krizi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarından önce Meclis kapısına taştı.

TANSİYON ZİRVE YAPTI

Hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.30'da kürsüye çıkacağını ilan etmesiyle gözlerin çevrildiği Ankara'da, tarihi grup toplantısı öncesi tansiyon zirveye çıktı.

MECLİS'TE ALARM

İki ismin de gövde gösterisine dönüşmesi beklenen toplantı öncesi Meclis yönetimi teyakkuza geçti. Edinilen bilgilere göre, CHP Lideri Özgür Özel'i destekleyen 4 bin 400 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bin 400 kişi için Meclis'e ziyaretçi akreditasyonu yapıldı. Toplamda 6 bini bulan bu devasa başvuru yığılması üzerine, Meclis yönetiminin dün gece acil bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği ve tedbirleri en üst seviyeye çıkardığı öğrenildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde hareketlilik başladı. Özgür Özel'i dinlemek için Meclis önüne akın eden kalabalık, uzun süre "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu destekçilerinin de aynı noktaya gelmeye başlamasıyla iki grup arasında soğuk rüzgarlar esti ve gerginlik tırmandı. Özel'i destekleyen gruptaki vatandaşların, Kılıçdaroğlu destekçilerine "Hain Kemal" sloganlarıyla sert tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

ÖZEL'İN EKİBİ SALONU DOLDURDU

Meclis içindeki CHP Grup Toplantı Salonu'nda ise erken saatlerden itibaren Özel cephesinin hakimiyeti göze çarptı. Gökhan Günaydın, Suat Özçağdaş ve Özgür Karabat gibi isimlerin Özgür Özel'in yapacağı toplantı için salondaki yerlerini erkenden aldıkları görüldü. Vatandaşlar ise güvenlik gerekçesiyle kimlik kontrolü yapılarak içeri alınıyor.