Malatya'da tartışma sonucu öldürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da tartışma sonucu öldürülen zanlı tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmada silahla vurulan Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti. Olayın zanlısı tutuklandı.

21.06.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu A.K. yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan baba Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti.

Olayın zanlısı R.K. ile birlikte A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılardan R.K. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da tartışma sonucu öldürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’un göbeğinde kuduz şüphesi Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı
22:14 Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
22:36 Montella’ya ’’Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı’’ diye soruldu Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
21:44 Herkes su sanıyordu İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
21:25 Tatilciler dönüş yolunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 00:11:50. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da tartışma sonucu öldürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement