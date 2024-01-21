 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan iki kişi arasındaki kavga silahlı saldırıya dönüştü. Tartışma sırasında M.İ. adlı şahıs, M.Y.'ye silahla ateş açarak sırtına isabet ettirdi. Ağır yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya\'da tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
21.01.2024 - 17:25,
Abone Ol

Malatya'da, tartıştığı bir kişi tarafından sırtında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emsal sokakta henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan M.İ. ile M.Y. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. silahla M.Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sırtına kurşun isabet eden M.Y. ağır yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipleri 1 adet boş kovan bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika


08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement