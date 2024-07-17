Malatya'da Tavuk Çiftliği Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da Tavuk Çiftliği Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisi olarak İYİ Parti Malatya eski il başkanını arıyor. Olayda çiftliğin sahibi olan eski il başkanı ile çiftliği kiraya veren kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kiracı hayatını kaybederken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

17.07.2024 11:14
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Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi olarak İYİ Parti Malatya eski il başkanını arıyor.

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

İYİ Parti, Malatya, kiracı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Tavuk Çiftliği Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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