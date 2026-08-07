Malatya\'da Temmuz\'da 137 Aykırılık Tespit Edildi

Malatya'da Temmuz ayında 54 bin 701 ürünün denetlendiği piyasa kontrollerinde 137 aykırılık tespit edilirken, 544 bin 301 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 18 işletme fahiş fiyat şüphesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasada adil, şeffaf, güvenilir ticaret ortamının sağlanması amacıyla Temmuz ayında il merkezi ve ilçelerde market, restoran, kafe, lokanta ile diğer ticari işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 451 market işletmesinde toplam 41 bin 498 ürün incelendi. Tespit edilen 118 aykırılık nedeniyle işletmelere 468 bin 814 TL idari para cezası uygulandı. 100 restoran, kafe ve lokanta işletmesinde toplam 11 bin 736 ürün denetlenirken, belirlenen 13 aykırılık nedeniyle 51 bin 649 TL idari para cezası kesildi. Satıştan kaçınma, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi, tanıtım ve kullanma kılavuzu, sipariş edilmeyen mal veya hizmetler ile ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde ise bin 467 ürün kontrol edildi. Bu denetimlerde tespit edilen 6 aykırılık kapsamında 23 bin 838 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerinde 544 bin TL ceza

Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 54 bin 701 ürün incelenirken, 137 aykırılık nedeniyle toplam 544 bin 301 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde 18 işletmede fahiş fiyat artışı şüphesi tespit edildi. Söz konusu işletmelerden savunmaları ile alış faturaları ve satış belgeleri alınarak değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Kurul tarafından yapılacak inceleme sonucunda fahiş fiyat uygulandığının tespit edilmesi halinde ilgili işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.