Malatya'da Tır ve Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Tır ve Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya\'da Tır ve Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen tır ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.08.2024 18:02
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Malatya'da bir tır ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi üzerinde bulunan D-850 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Ç. (36) yönetimindeki 27 ASK 812 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile karşı yönden gelen Hasan İşgörür (22) yönetimindeki 02 NC 222 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücülerden Hasan İşgörür olay yerinde hayatını kaybederken diğer sürücü T.Ç. ise yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak tek yönlü verildi. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Tır ve Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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