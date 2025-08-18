Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden E.A. (43) idaresindeki 34 CMD 999 plakalı otomobil, yola düşen çadıra çarpmamak için manevra yapınca aynı yönde seyreden Z.S. (59) yönetimindeki 06 ABR 136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA