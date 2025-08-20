Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
20.08.2025 22:04
Yeşilyurt'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrilip ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 06 AV 0679 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
