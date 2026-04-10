Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Semazen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan M.N.E. idaresindeki 20 ADG 462 plakalı kamyonet ile A.B. yönetimindeki 44 AGC 373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Z.B. ile M.D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA