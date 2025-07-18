Malatya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Aspuzu caddesi üzerinde seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki 44 KB 217 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte M.T., R.T. ve Y.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA