Malatya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.E.E. idaresindeki 34 ESV 733 plakalı Citroen marka otomobil ile A.A. yönetimindeki 44 AAY 105 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlardan biri devrilerek yan yatarken, kazada sürücüler ile M.E.E. ve Z.E.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA