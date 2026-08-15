Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Malatya'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan trafik polislerine ait ekip aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada ekip aracında bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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