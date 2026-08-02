Malatya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Akçadağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Akçadağ ilçesi Sultansuyu TİGEM mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya istikametine giden otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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