Malatya\'da Trafik Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya yönüne seyreden Mustafa Akbaş (43) yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa Akbaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA