Malatya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Sandıkkaya-Uluveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 51 BM 600 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı yönde gelen R.A. yönetimindeki 34 EY 9268 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada İ.A., M.A., A.Ö., R.A., S.A. ile N.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Aydoğdu (61) hayatını kaybederken, bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA