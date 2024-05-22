Malatya\'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

3.Sayfa

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, cadde üzerinde seyir halinde olan D.Ü.D. idaresindeki 23 ABM 269 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 44 ABD 208 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.K. ile Z.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA