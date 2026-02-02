Belediye otobüsü şoförüne ateş açan uzman çavuşa "öldürmeye teşebbüs" davası - Son Dakika
Belediye otobüsü şoförüne ateş açan uzman çavuşa "öldürmeye teşebbüs" davası

02.02.2026 13:43  Güncelleme: 13:51
Malatya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir uzman çavuş, belediye otobüsü şoförüne tabancayla ateş açarak bir yolcunun yaralanmasına neden oldu. Uzman çavuş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Olay, geçen yıl 13 Kasım günü saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Üzümlü Sokak'ta meydana geldi. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yaptığı ve Malatya'da izinli olduğu öğrenilen 32 yaşındaki uzman çavuş Kadir S., trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ'a ait otobüsün şoförü Enes Kaya'nın önünü aracıyla kesti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir S., tabancayla otobüse doğru ateş açtı. Şoförü ıskalayan mermi, otobüsün camını kırarken, cam kırıklarının isabet ettiği yolculardan Muhammet Yusuf Gürer hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin olayda kullandığı 9 mm çapındaki tabanca ile 14 mermiye el konuldu.

Olaya ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüpheli Kadir S. hakkında "Muhtemel kastla silahla basit yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamaları yer aldı.

Uzman çavuşun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

14:19
