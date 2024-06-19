Malatya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaya Güleç (59) idaresindeki 44 AEE 575 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ü.G. yaralandı.

Yaralılar Ü.G. ilçe devlet hastanesine sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane de tedavi altına alınan yaralı sürücü Kaya Güleç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA