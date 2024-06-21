Malatya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan Hüseyin Bozkurt'un (40) kullandığı 44 ADR 084 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüseyin Bozkurt'un cenazesi olay yerinde yapılan çalışmaların ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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