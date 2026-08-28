Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Malatya'da düzenlenen operasyonda 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 1 ikamet ve 1 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 900 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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