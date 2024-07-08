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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

MALATYA - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 bin 916 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince k 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 7 ikamet, 2 araç ile 10 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 916 adet sentetik ecza maddesi, 33.20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 parça halinde 15.71 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 6,33 gram esrar maddesi, 0.96 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.