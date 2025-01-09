Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
MALATYA - Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 15 zanlından 14'ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin maddesi, 67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 15 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'ine adli kontrol uygulanırken, 14 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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