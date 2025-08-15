Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kiiş gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 26 bin 328 adet sentetik ecza hap ve 32,42 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA