Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

24.12.2024 18:41
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 200 gram metamfetamin, 571 adet sentetik ecza, bin 62 gram esrar, 11,60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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