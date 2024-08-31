Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 685 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 685 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Taşdelen Mahallesinde uyuşturucu madde üretildiği belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma belirlenen adrese baskın yaptı. Burada narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda evin depo ve eklentilerinde gizlenmiş 685 gram kubar esrar maddesi ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - MALATYA