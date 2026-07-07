Malatya'da Uyuşturucu Taşıyan İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Taşıyan İki Zanlı Tutuklandı

Malatya\'da Uyuşturucu Taşıyan İki Zanlı Tutuklandı
07.07.2026 21:37
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Uyuşturucu kapsülü taşıdığı tespit edilen iki yabancı uyruklu zanlı, mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu zanlının midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunduğu tespit edildi.

Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucu zanlıların midelerinden 109 kapsül halinde 781 gram metamfetamin ile 60 kapsül halinde 473 gram eroin çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Uyuşturucu Taşıyan İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Uyuşturucu Taşıyan İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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