Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan yaban keçileri, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Tepehan mevkiinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan çok sayıda yaban keçisinin dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.