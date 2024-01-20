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Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
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Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki dağlık alanda doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde olan nesli tehlike altında olan yaban keçilerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yaban keçileri, dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Malatya\'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
20.01.2024 - 20:29,
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Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan yaban keçileri, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Tepehan mevkiinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan çok sayıda yaban keçisinin dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA
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