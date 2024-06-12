Malatya'da Yaban Keçisi Avlayana 613 Bin 980 TL Cezai İşlem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 TL ceza uygulandı.
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde avlanması yasak olan 2 yaban keçisinin avlandığı tespit edildi. Avlandıktan sonra traktörle tarlaya taşınan yaban keçilerine jandarma ekipleri el koyarken olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş.'ye (34) 613 bin 980 TL para cezası uygulandı.
Avlanan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA
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