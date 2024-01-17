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Malatya'da yaşanan depremde camide yakalanan vatandaşların panik anları görüntülendi - Son Dakika
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Malatya'da yaşanan depremde camide yakalanan vatandaşların panik anları görüntülendi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da vatandaşlar camiye sığınmıştı. Çöşnük Musa Kazım Camii'nde yaşanan ikinci depremde ise vatandaşların panikle kaçışmaları ve dua eden yaşlı bir vatandaşın görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya\'da yaşanan depremde camide yakalanan vatandaşların panik anları görüntülendi
17.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:10
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6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketine Malatya'da camide yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da vatandaşlar soğuk hava nedeniyle cami ve sosyal tesislere sığınmışlardı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Musa Kazım Camii'nde, saat 13.24'te yaşanan merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yaşananlar kameralara yansıdı. İlk defa ortaya çıkan görüntülerde, yaşanan felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Görüntülerde saatler 13.24'ü gösterdiğinde önce hafif olarak başlayan sarsıntının sonrasında şiddetini arttırdığı görülüyor. Camiye sığınan vatandaşların panikle kaçışmaları kameralara yansırken yaşlı bir vatandaşın ise oturduğu sandalyeden kalkamadığı ve deprem süresince dua ettiği kameralara yansıdı. Yine bir başka vatandaşın da önce caminin kolonuna sarıldığı, sarsıntının azalmasıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yaşanan depremde camide yakalanan vatandaşların panik anları görüntülendi - Son Dakika


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