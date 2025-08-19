Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, 08.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 02 BJ 631 plakalı Skoda marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.I.'ya çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?