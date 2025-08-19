Malatya'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Malatya'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

19.08.2025 10:20
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 02 BJ 631 plakalı Skoda marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.I.'ya çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

07:19
