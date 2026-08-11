İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinin altında kalan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede belediye ekipleri tarafından sürdürülen yol çalışması sırasında 50 yaşındaki işçi A.B., iş makinesinin altında kaldı. Feci şekilde yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.