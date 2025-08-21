Malatya\'da Zehir Operasyonu

Malatya'da, 841 gram metamfetamin ile 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve araçta yapılan aramada, 841 gram metamfetamin ile 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA