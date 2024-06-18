Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Bin 440 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Bin 440 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, batı illerinden uyuşturucu getirmeye çalışan zanlılar yakalandı. Operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 440 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

18.06.2024 21:39
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Malatya'da, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bin 440 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden uyuşturucu maddesi getirmeye çalışan zanlılara yönelik yapılan fiziki takipli çalışma sonrasında operasyon düzenlendi. Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ mevkiinde durdurulan bir araç ile 2 zanlının yapılan üst aramasında bin 440 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayda, F.A. ve M.C.D. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Bin 440 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Bin 440 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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