Malatya\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarpan otomobil, savrularak karşı şeritteki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 06 EZ 7970 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp B.T. idaresindeki 26 AKA 943 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek N.E.'nin kullandığı 06 DJ 8939 plakalı kamyonete çarptı. Kazada E.K., H.K. ve N.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA