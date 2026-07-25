Malatya'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Malatya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 6 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.