Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırın altına giren araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya- Elazığ Karayolu Kanyon Caddesi Maksan önünde yaşanan kazada M.O. (66) idaresindeki kamyona sağ şeritte seyreden N.T. (38) idaresindeki otomobil arkadan çarpınca kamyon sürücüsü yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen M.Ş. (19) idaresindeki otomobil duramayarak kamyona arkadan çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, kamyonun arkadan altına giren araçta bulunan sürücü M.Ş. araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çevreyolunda kaza nedeniyle trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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