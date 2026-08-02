Malatya’daki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Malatya’daki yangın kontrol altına alındı

Malatya’daki yangın kontrol altına alındı
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Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yangını ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının tamamlandığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bozkurt, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile birlikte süreci sahada takip ettiklerini belirterek, ekiplerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Yangına müdahale eden ekiplere teşekkür eden Bozkurt, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayarak, yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve belediyenin imkanları doğrultusunda gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına da dikkat çeken Bozkurt, vatandaşlardan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını, yangına sebebiyet verebilecek ihmalkar davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana gelen yangına Valiliğin koordinasyonunda devletin tüm imkanlarının seferber edilerek müdahale edildiğini belirtti. Yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde koordine ettiğini ifade eden Yavuz, koordineli ve etkin müdahale sayesinde ağır sonuçlar doğurabilecek yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Vali Yavuz, fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, vatandaşlardan resmi kurumların uyarı ve tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Darende, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya’daki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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