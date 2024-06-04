Malatya'da çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen kazada, çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil elektrik trafosuna çarptı ve hurdaya döndü. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.06.2024 10:18
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Malatya'nın Darende ilçesinde çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Somuncubaba bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 38 AER 840 plakalı Toyota marka otomobil ile M.E.E. idaresindeki 58 ADL 787 çekici ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil elektrik trafosuna çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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