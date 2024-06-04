Malatya'da çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Somuncubaba bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 38 AER 840 plakalı Toyota marka otomobil ile M.E.E. idaresindeki 58 ADL 787 çekici ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil elektrik trafosuna çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA